Policia qellon me arme te Don Bosko, plagos nje 27 vjecar/ Ja njoftimi zyrtar mbi ngjarjen

Policia e Shtetit është detyruar të qëllojë me armë në drejtim të një automjeti në zonën e Don Boskos në Tiranë, pasidrejtuesi i një automjeti nuk iu bind uniformave blu. Burime zyrtare nga policia bënë të ditur se automjeti drejtohej nga shtetasi B.P, për të cilin dyshohej se shpërndante lëndë narkotike të llojit kokainë në zonën e Don Boskos në Tiranë. Policiaka tentuar të ndalojë automjetin, por sipas njoftimit zyrtar, drejtuesi 27 vjeçar nuk është bindur çka ka detyruar uniformat blu të qëllojnë me armë në ajër dhe më pas në drejtim të gomave të makinës tip Citroen.

NJOFTIMI ZYRTAR:

Seksioni për hetimin e narkotikëve ka disponuar në rrugë operative informacion se shtetasi B.P, ushtronte aktivitet të kundraligjshëm të shitjes së lëndës narkotike të llojit kokainë në zonën e Don Boskos.

Më datë 01.08.2017 është organizuar puna për kapjen në flagrancë e shtetasit të dyshuar.

Në sajë të informacioneve të marra në rrugë operative është konstatuar se shtetasi B. P. po lëvizte me automjetin tip Citroen, së bashku me shtetasin A.M.,në zonën e Don Boskos.

Nga ana e shërbimeve i është bërë shenjë të ndalonte. Drejtuesi i mjetit nuk i është bindur shenjës të ndalimit, por ka levizur me shpejtësi duke bere disa manovra te rrezikshme te cilat rrezikuan jetën e oficerëve të policisë duke përplasur nje automjet te ndërhyrjes.

Gjithashtu në këtë moment me qëllim parandalimin e largimit të automjetit dhe pas thirrjes së punonjesve të policisë për të ndaluar fillimisht, është paralajmëruar me qitje në ajër dhe më pas në drejtim të gomave te automjetit, ku si pasojë ka ngelur i plagosur shtetasi B P, i cili u transportua në spital jashtë rreziku për jetën.

Pas përplasjes është bërë i mundur ndalimi i shtetasit B.P, 27 vjec.

Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin tip Citroen, në pjesën e këmbëve të pasagjerit eshte gjetur dhe sekuestruar ne cilesinë e provës materiale një sasi e konsiderueshme e lendës së dyshuar narkotike e llojit kokainë.

Për pasojë është kryer kontrolli i banesës sç shtetasit A.M. ku është gjetur dhe sekuestruar një sasi e konsiderueshme lende e dyshuar si narkotike e llojit kokainë, një peshore elektronike si dhe nje sasi kartmonedhash në valutë euro, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Shtetasi B.P, është dëmtuar si pasojë e përplasjes, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

U arrestuan në kushtet e flagrancës shtetasit:

B.P dhe A.M, ndaj të cilëve do referohen materialet në Prokurori për veprat penale “Prodhim dhe shitja e lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim” dhe “Kundërshtimi i punonjësit të policisë” parashikuar nga nenet 283/ 2 dhe 242 i Kodit Penal.