Ja si do zgjidhen drejtuesit e rinj te hipotekave/Kryeregjistruesja shpjegon procedurat…

Pas vendimit të kryeministrit për të kërkuar dorëheqjen e të gjithë drejtuesve të hipotekave të vendit, institucioni në fjalë ka nisur procedurat për procesin që do të kulmojë me zgjedhjen e krerëve të rinj të 35 hipotekave të Shqipërisë.

Blerina Doracaj, e sapoemëruar si drejtuesja e Hipotekës ka dhënë detajet për procesin.

“Për ecurinë e punës dhe situatën e çdo zyre vendore është hartuar një informacion i cili i është paraqitur kryeministrit, pa i fshehur asgjë.

Mbi bazën e kësaj analize fillestare të situatës kam kërkuar që të gjithë drejtuesit e zyrave vendore të futen në garë për të merituar nderin për t’u shërbyer qytetarëve. Regjistruesit do të përzgjidhen përmes një procedure të hapur, e cila do të përmbyllet në fund të muajit gusht”- u shpreh ajo.

Në lidhje me punonjësit e Zyrave të Regjistrimit, verifikimi i figurës dhe punës së tyre, një lloj vettingu ashtu si në sistemin gjyqësor, do të nisë së shpejti.

“Do të nisë dhe një proces verifikimi, apo siç mund ta quajmë process vettingu për të gjithë punonjësit e zyrave të regjistrimit, nga i pari tek i fundit.

Për çdo rast që konstatohet shkelje e ligjit do të procedohet me kallëzim penal dhe për çdo rast shkeljesh të renda administrative do të behët largimi nga puna i këtyre punonjësve”, tha Doracaj.