Zyrtari i Bashes sulmon Dritan Demirajn/E ka marr me zell detyren…

Deklaratat e bëra nga ministri i Brendshëm i PD-së Dritan Demiraj, për luftën kundër kanabisit, duket se nuk janë pritur mirë nga disa njërëz të afër pranë selisë blu.

Një zyrtar i afërt me Lulzim Bashën ne selinë e PD, Erald Kapri ka komentuar deklaratat e ministrit të enjten në Top Channel duke konsideruar ato si të papjekura.

“Ndoshta e ka marrë me zell të madh detyrën, por kjo deklaratë e ministrit teknik më duket e papranueshme. E si mund të deklarosh që vendi është pastruar nga hashashi kur vetem pak ditë më parë u kapën 15 tonë në Vlorë? Ishte shifër rekord që tregon se stoku i drogës është i frikshëm.

Mund të ketë rënë kultivimi se magazinat janë plot dhe trafikantët e mbajnë mbyllur që të ulet oferta për çmim më të mirë. Edhe ky fakt nuk është aspak në meritë të Policise, por përkundrazi po dështon në kapjen e kokave të trafikut. Ndaj ky qendrim i ministrit duket i pavend dhe aspak në shërbim të luftës reale për të luftuar trafikun e drogës”, shkruan Kapri.

“Nuk mendoj se do të ketë nevojë për zotin Rama që në 100 ditët e para të luftojë hashashin, pasi do ta ketë të pastruar vendin kur të marrë mandatin e dytë. 100 ditët e para të kishte një prioritet që ta motivonte më mirë policinë, përmes rritjes së pagave”, deklaroi Demiraj në një intervistë me gazetarin Sokol Balla në Top Channel këtë të enjte.

Demiraj tha se policia ka bërë përparime të ndjeshme edhe përpara tij, ndërsa lidhur me përfshirjen e saj në kultivimin dhe trafikun e hashashit thotë se nuk ka asnjë rast.

“Nuk kam asnjë rast të përfshirjes së personave të policisë, por kam informacione për emra në nivele të ulta që janë nën hetim nga prokuroria për lidhje me hashashin”, tha Demiraj