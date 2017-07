Dhëndri i Berishës reagon ashpër ndaj Xhelal Mziut

Përmes një statusi në ‘Facebook’, dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha Abi Malltezi, ka reaguar ditën e sotme për disa foto të publikuar në Bashkinë e Kamzës, ku duken mbeturina të hedhura.

Ai ka sulmuar bashkinë, duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme, për të normalizuar situatën.

Kujtojmë se Bashkia e Kamzës, drejtohet nga e djathta, ky në krye është Xhelal Mziu.

Statusi i plotë

Turp dhe trishtim me situaten e mbetjeve urbane ne Kamez. Imazhet jane te renda dhe te papranueshme per banoret dhe me rrezik per shendetin e njerezve. Bashkia duhet te reagoje shpejt. Eshte e vonuar. Edhe nese kjo vjen si pasoje e papergjegjshnerise apo keqdashjes se firmes se kontraktuar, kjo nuk e lehteson nga pergjegjesia Bashkine Kamez. Ta coje per ndjekje penale dhe per rrezikim shendetit te qytetareve. Por edhe duhet te kete plan menaxhimi mbetjesh si edhe plane per situata emergjencash qe duhet te fuse ne perdorim. Per me teper landfilli i Sharres eshte vec 8 km larg. Kjo eshte situate e papranueshme.