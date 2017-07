Ja ku do i kaloje pushimet Edi Rama…

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar se ku do i kalojë pushimet këtë verë.

I ftuar në emisionin “Tek Unë me Arjola Shehun” në INTv, Rama tha se pushimet do i nisë në datën 1 gusht dhe do i kalojë në Dhërmi.

Këngët që ju kanë lënë mbresa?

Unë dëgjoj muzikë klasike dhe jam i vjetër për shijet e muzikës. Si psh Jazzi dhe The Beatles.

Ju mungon periudha e kohes që kalonit në Paris?

Jo nuk më mungon asgjë nga ato që kam bërë, por nga ato që nuk kam bërë.

Ku do i kaloni pushimet?

Në Dhërmi. Do i marr në 1 gusht.