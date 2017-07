“Në shtëpinë tonë shikohen vetëm filma, politika qëndron te dera”, Rama rrëfen sekretet e jetës familjare

Në intervistën ndryshe për jetën e tij, Edi Rama ka folur hapur për raportet që ka me të fëmijët dhe bashkëshorten, Lindën.

Gregu, i cili është edhe djali më i madh duket se është më i tërhequr nga familja, pasi prej kohësh jeton vetëm.

“Është shumë i lirës, shumë i pavarur. Unë kështu kam dashur që të jetë dhe kështu është. Kemi shpesh herë debate, por është i ndarë dhe i fokusuar në botën e krijimit, fotografi, piktura. Politika nuk i intereson”, tha ai, duke shtuar se nuk ka dashur që ta shikoj Gregun në politikë.

“Zaho është tashmë 3 vjeç. Nuk kaloj kohë sa do doja, por mundohem”, tha Rama, duke zbuluar edhe atë çfarë i pëlqen Zahos. Është në zonen e automjeteve. Nuk mendoj se prindërit duhet ti mësoj fëmijës të pikturojë.ai duhet ti kapë vetë ngjyrat. Deri në moshën 10-12 nuk duhen asnjëherë shtrënguar që të pikturojë. Kështu ka ndodhur dhe me mua. Për Zahon kujdeset Linda. Gjatë kohës që është e angazhuar Linda, Zaho ka një tjetër person që kujdeset për të”, tha ndër të tjera Rama.

Ai ne intervisten ne ‘in tv’ foli edhe për faktin pse ende nuk kemi parë një foto të djalit të vogël, ku bëri me dije me ka qenë zgjidhje e tij.

“Është i përzierë. Kalon jo pak kohë edhe me Anetën. Shkon shpesh te ajo. Me të voglin janë gjithmonë ndryshe më të prirura dhe më shumë vëmendje, ndërsa me të madhin më shumë vërejtje. Te Aneta është rruga ku takohen të dyja palët”, tha ndër të tjera kreu i qeverisë.

Linda?

“Është e pak fjalë gjyma ime shumë më e mirë”, ishte përshkrimi që Rama i bëri bashkëshortes së tij.

“Kontribuojmë , por nuk ndërhymë. Ne kemi një mur shumë të trashë të ndarjes së jetës publike dhe familjes. Aty jemi me njëri tjetrin dhe nga ana tjetër nuk flasim për politikë. Politika është te dera. Prandaj dhe në Tv nuk ka politikë. Ka ose filmat e Zahos, ose të mitë ose të Lindës” shtoi ndër të tjera ai.