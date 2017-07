Kryeministri Edi Rama në një intervistë dhënë për InTV, ka rrëfuer për veten, jetën personale, por sigurisht edhe politikën.

I pyetur për kabinetin e ri qeveritar që ka deklaruar se do jetë gati në gusht, kryeministri ka thënë se ajo që do të formohet do të jetë një qeveri e vogël.

“Do bëjmë një qeveri të vogël besoj, do punojmë që të zvogëlojmë numrin e agjencive, inspektoriateve, drejtorive, duke u mundur të rrisim eficencën dhe parimi kryesor i 4 viteve do jetë më shumë me më pak në cdo aspekt”- tha ai.

Pyetur për emrat e ministrave, Rama është treguar i rezervuar. “Patjetër që do t;ua zbulojë, por nuk e kam akoma të qartë se kush do jetë ku”- tha ai.

A do të ketë kabineti emra të rinj? Rama përgjigjet shkurt: Po emra të rinj, patjetër.