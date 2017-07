Rama u kërkon ide për qeverisje më të mirë 50 punonjësve të kualifikuar të administratës

Kreu i qeverisë Edi Rama takoi sot në Kryeministri 50 punonjës të dalë nga konkurset e Drejtorisë së Administratës Publike.

Ai tha se 50 punonjësit duhet të japin një ndihmë të vlefshme për politikanët duke dhënë 50 këndvështrime të ndryshme. Rama gjithashtu kërkoi që administrata të rrisë kapacitetin e saj funksional, duke lënë kështu jashtë ata që ai i quan grabitqarë dhe parazitë.

“Bazuar tek rezultatet tuaj në konkurset e departamentit ju jeni këtu. Ju e dini mirë që ne kemi filluar një proces rishikimi të plotë të të gjithë administratës. Është proces i cili ka në konsideratë dy nivele, njëri është niveli i shërbimit civil ku ju jeni pjesë, që ka një status të posaçëm të garantuar me ligj dhe niveli i administratës shtetërore. Pavarësisht shumë boshllëqeve që ka sot procesi i garantimit të administratës së nivelit të shërbimit civil, është një proces i rëndëishëm për të menduar që në një hark kohor 10-vjeçar nëse ligji do zbatohet mirë, do kemi një shërbim civil dinjitoz dhe të aftë për të përballuar të gjithë sfidën e mbështetjes cilësore të politik-bërjes. Statistikat tregojnë që deformimet nuk janë të atilla që të mund të mendohet se kanë deformuar shtyllën kurrizore të administratës që po ndërtohet. Të mirat e këtij procesi janë dominonte mbi ato negative. Ajo që është me rëndësi në këtë fazë për ne është të kuptojmë si shërbimi civil dhe kjo pjesë më cilësore mund të jetë më efektive. Pavarësisht cilësive të disave, masa e kontributit nuk është ajo që duhet të ishte,” tha Rama.

Pas fjalës së tij Rama u kërkoi të pranishmive që të bënin ndonjë pyetje, por ndërkohë asnjëri prej tyre nuk po fliste.

“Nëse ju s’keni gjë për të thënë na mori lumi. Megjithatë s’ka gjë juve do shkruani nga raporti midis pritshmërisë suaj, tek marrëdhënia me nivelin drejtues,” tha Rama.