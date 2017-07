Nuse moderne me këta fustane të shkurtër!

Martoheni këtë verë? Nuk e keni zgjedhur ende fustanin e bardhë? Duket se po të keni zgjedhur fustanin tuaj të nusërisë, gjithçka tjetër do të përgatitet më lehtë!

Po sikur t’ju themi se mund të jeni një nuse e mrekullueshme edhe me një fustan të shkurtër nusërie? Ka ardhur koha që të mos shqetësoheni më për ato fustanet e gjatë që fshijnë dyshemetë e shkaktojnë drama. Ju mund të dukeni ende shumë shik, e një nuse me stil modern edhe me sugjerimet tona. Ceremonia juaj martesore do të jetë me të vërtetë magjepsëse dhe e veçantë! Ndihuni si në përralla në ditën më të rëndësishme të jetës suaj me këto fustane!