Këngët e bukura janë shumë, megjithatë zgjedhja e Turit dhe Orindës është me të vërtetë shumë e bukur.

Ata kanë zgjedhur këngën e Reamonn, Tonight, me një tekst shumë romantik. Julian Deda ka postuar video…Orinda duket shumë elegante me fustanin e bardhë, ndërsa Turin e ndihmon palestra, për ta ngritur me një dorë nusen e tij të bukur që e rrotullon gjatë vallëzimit.