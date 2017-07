Kryeministri Rama ka mbledhur sot drejtorët e Hipotekave ku ka shpërthyer ndaj tyre në lidhje me raportet që i kanë dërguar.

Pasi i kritikoi ashpër, Rama në fund ka shpërthyer duke thënë: “Jepni dorëheqjen nga i pari te i fundit. Nuk jeni për këtë punë. Ikni që tani!”, ka thënë Rama.

“Unë kam këtu një listë rastesh konkrete. Këto janë ndjekur edhe nga zyra ime, si pasojë e ankesave. Po ju them që pjesa dërrmuese e rasteve, janë shkelje flagrante e punonjësve të tu ndaj qytetarëve.

Kërkohen absurditete nga zyrat tuaja. Dhe kur vjen ankesa këtu në zyrën time u jepet hipoteka. Nëse nuk bëhet, nuk bëhet. Kush mban përgjegjësi për këto tortura që u bëhen njerëzve që torturohen nga ju? Legalizimet janë një anë, dhe të tjerat vazhdojnë me titujt e pronesisë.

Sa për t’ju dhënë një shembull: Shikoni çfarë u kërkohen njerëzve. U kërkohen certifikata familjarë bujqësore që s’kanë lidhje me ligjin tjetër.

Prandaj, unë s’dua të zgjatem më tutje. Por duke parë edhe raportin e kërkesave, ju duhet te ikni! Nga i pari deri te i fundit jepni dorëhejqen sot që të paktën të ikni me dinjitet fundor nga kjo punë. Keni 24 orë kohë”, tha Rama.

Me tej, kryeministri tha se do te behen te gjitha verifikimet per drejtoret e Hipotekave ne baze te te cilit do te vendoset se kush do te rikthehet ne pune dhe kush do te shkoje ne ndjekje penale.

Kryeministri Rama ka pritur sot në zyrën e tij në Kryeministri drejtorë të Hipotekave në të gjithë vendin.

Rama foli ashpër përballë tyre, duke thënë se kanë gënjyer në raportet që i kanë dërguar zyrës së tij.

“Ju keni përpiluar raporte fiktive. Sipas jush del që keni vetëm 5126 leje të patrajtuara, ndërkohë që shifra reale është pesë fish më e lartë”, u tha Rama.

“Nga ana tjetër, për sa i përket vendimit të Këshillit të Ministrave, të dy viteve më parë, për blloqet kadastrale jemi në shifrën e 11 % , që është katastrofike”, tha Rama.