Edhe Vasili sulmon Bashen/Keshilltaret e PD u shiten per kredite e shtepive te miqve te tyre

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar sërish sot në lidhje me vendimin e bashkisë së Tiranës për ta rritur me 20 lekë çmimin e ujit të pijshëm.

Ai ka lëshuar akuza edhe ndaj këshilltarëve të djathtë në këshill, që sipas të cilit morën pjesë në mbledhje për të favorizuar miqtë e tyre me kreditë e buta që kanë marrë për strehim.

Reagimi

“Marrëveshja e turpit” e 18 majit, Basha-Rama, që shkatërroi zgjedhjet e 25 qershorit, vazhdoi edhe dje në bashkinë e Tiranës.

PD tundi dynjanë se gjoja nuk do të shkonte në mbledhje të këshillit bashkiak, ndërsa në realitet shkoi, sepse u shit për kreditë e shtëpive të miqve e klientëve dhe legjitimoi rritjen e çmimit të ujit dhe koncesionit të shkollave.

Çorba e gëlltitur në 18 maj nga PD dhe Basha, vazhdon të villet përditë duke dëmtuar rëndë interesat e qytetarëve të thjeshtë, siç u bë bashkëfajtore në blerjen dhe vjedhjen e votës edhe në 25 qershor.