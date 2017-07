Fabian Topollaj, këshilltari demokrat në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ka reaguar përmes një komenti në rrjetet sociale, në lidhje me votimin e kryer për rritjen e çmimit të ujit të pijshëm me 20 lekë për metër kub. Topollaj shkruan se çmimi nuk është rritur për shkak se mbledhja nuk kishte kuorum. “Kanë llogaritur paraprakisht në kuorum keshilltarët e rinj te cilët do merrnin mandatin vetëm pasi të kalonte Vendimi i parë i mbledhjes, qe pikërisht dhënia e mandatit për këshilltaret e rinj. Pra kanë llogaritur në kuorum individë që nuk ishin bërë ende keshiltarë bashkiake. Neni 8 i rregullores së Këshillit e qartëson cështjen”, shkruan Topollaj.