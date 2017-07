Edhe pse me votat minimale për të kaluar një pr/vendim, vota për rritjen e çmimit të ujit të pishëm në Këshillin Bashkiak të Tiranës ishte e rregullt dhe legjitime.

Nënkryetari i bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku tha se ky pr/vendim u mor me kuorumin e nevojshëm.

Në studion e Tonight Ilva Tare, Mazniku e konsideroi qëndrimin e këshilltarëve të LSI si populizëm, që fillimisht ranë dakord pasi Veliaj pranoi propozimet e tyre dhe më pas nuk morën pjesë.

Pjesë nga biseda në studio

Tare: Kishte parregullësi votimi në këshillin bashkiak apo jo?

Mazniku: 31 anëtarë të këshilli bashkiak kanë votuar në mënyrë unanime

Tare: Votimi është i rregullt, i ligjshëm ?

Mazniku: Votimi është i rregullt dhe i ligjshëm

Sala: Cili është minimumi i votave që duhen?

Mazniku: Këshilli bashkiak ka 61 anëtare dhe ne kemi marrë kuorumin dhe të gjithë votat që duhen.

Brahimllari: Duhet verifikuar edhe mandati i këshilltarëve që kanë qenë pjesë në këshillin bashkiak, që i takon KQZ ta bëjë.

Mazniku: Unë mendoj që së pari përballemi me dy argumenta që janë të çuditshme, nga njëra anë shahet politika, dhe pastaj bie në populizëm që është versioni më i keq i mundshëm i debatit publik. Populizëm do të thotë ngritja e një argumenti pa strukturë dhe pa thelb ku diskutohet për oligarkinë, për mbrojtjen e shtresave të varfëra. Dje këshilltarët e Lsi kanë ndenjur me mua dhe kryetarin, kanë bërë dy kërkesa të cilat kanë qenë sot në dispozitiv dhe parimi politik është fjala, thuhet dhe pastaj cohet vota aty ku thuhet fjala. Sot pasi të dyja kërkesat kanë qenë në dispozitiv dhe sot nuk erdhën për të votuar. Që do të thotë kur gjenden disa kompriomise duhet të vijnë bashkë me mbajtjen e fjalëës, të tjerat janë populizëm boshe.

Brahimllari: Populizëm është kjo që po bëni ju, që po devijoni.

Mazniku: I kemi thënë dje nëse një këshilltar i LSI, një qytetar i thjeshtë që ska lidhje me Lsi na identifikond he na thotë në numrat pa pagese se në filan vend ka një njeri që vjedh ujë, nëse zgjat 12 orë vazhdimi ia saj vjedhje…ajo është mbrojtje e qytetarëve.

Brahimllari: Populizim po bëni ju dhe jo ne. Ne kemi pasur një dëgjese dje bashkë me kryetarin e bashkisë. Ne ju vlerësuam për mundësinë që na dhatë edhe pse ishte koha ishte shumë e shkurtër, pra mungesa e transparencës ishte e dukshme, prandaj ne kërkuam dëgjesë, kemi kërkuar të bëhej pjesë edhe shoqëria civile. Ju kemi thënë që do vazhdojmë qëndrimin tonë, kemi mbajtur sot qëndrimin tonë zyrtar. Qëndrimi zyrtar i joni kërkonte edhe një studim më serioz. Kanë qenë 2-3 pr/vendime që nuk janë zbatuar sic ne i kemi kërkuar. Është pr/vendimi për parkimet. LSI ka kërkuar që të ketë kartë rezidenti për parkimet. E kemi votuar me mirëbesim atë buxhet, atë pr/vendim me qëllim që kur të bëhej, rezidenti të kishte kartën e vetë.