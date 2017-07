Moti i nxehtë, KUJDES! Ja sa do shkojnë temperaturat gjatë ditëve në vijim

Edhe dita e nesërme do të karakterizohet nga kthjellime e vranësira të shpeshta dhe shira të pakët, por që herë pas here do të jenë rrebeshe afatshkurtra.

Por situata do ndryshoje me datë 28 korrik 2017 kur pritet stabilizim i kushteve atmosferike duke bërë që pjesa me e madhe e vendit të dominohet kryesisht nga kthjellime si dhe rinis rritja e temperaturave, raporton “Meteoalb”.

Kjo rritje do jetë graduale deri të shtunën, nga e diela dhe në vijim ditët e para të gushtit, territori ashtu si dhe pritej, goditet nga një valë e të nxehtit Afrikan e cila do sjellë temperatura që pritet të ngjiten mbi 39°C (në hije).