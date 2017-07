Rritja e cmimit te ujit/Protesta,bojkot dhe mbledhje…

Mbledhjen e këshillit bashkiak në Tiranë e parapriu një protestë e aktivistëve të shoqërisë civile që janë kundër rritjes së çmimit të ujit me 20 lekë, nga 45 lekë që është aktualisht, duke e çuar në 65 lekë.

Këshilltarët e Partisë Demokratike kanë deklaruar publikisht kundërshtinë e tyre për këtë vendim, dhe mbledhjen e nisur rreth orës 18:45 e bojkotuan duke u larguar nga salla e Këshillit Bashkiak që në nisje të saj.

Kreu i këshillit Bashkiak Aldrin Dalipi e kaloi me ironi momentin e largimit të këshilltarëve të PD-së.

“Të fala, të fala rrugë të mbarë, suksese në jetë dhe ti”, thoshte ai teksa këshilltarët po dilnin nga salla.

Këshilltarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë bërë të qartë se në këmbim të votës së tyre pro rritjes së çmimit, vendosën tre kushte që sipas tyre janë në interes të qytetarëve. Kushtet e LSI u pranuan nga kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili tha se me votimin e sotëm në Këshill, do t’i hapet rrugë furnizimit të Tiranës me 24 orë ujë.

Ende pa nisur mbledhja e Këshillit Bashkiak, këshilltarja e LSI Eriona Bixha, tha në një prononcim për mediat se Lsi do të marrë vendim në shërbim të qytetarëve, por u shpreh e revoltuar për mungesën e korrektësisë, që edhe pse ishte lajmëruar në orën 18:00, mbledhja nisi me mbi gjysmë ore vonesë.

“Presim seriozitet dhe korrektese nga Bashkia, jemi pjesë e shqetësimit qytetar”, u shpreh ajo teksa në ambientet e jashtme të Bashkisë mbahej protesta e qytetarëve.

Tre kushtet e pranuara të LSI-së

– Te merren masa urgjente per nderprejen e lidhjeve te paligjshme dhe furnizimin preferencial qe i behet disa bizneseve per te luftuar informalitetin dhe per te rritur masen e faturimeve si mundesia reale per te rritur te ardhurat, me pare se te mendohet per rritjen e cmimit.

– Te perjashtohen nga vendimi per rritjen e çmimit te ujit te pishem te gjitha familjet qe jetojne me ndihme ekonomike si dhe te gjitha familjet e pensionisteve;

– Te vendosen çmime te diferencuara per bizneset, ne varesi te aktivitetit qe ato kryejne, me qellim qe konsumatoret e medhej te ujit te pishem si fabrikat e birres, te pijeve alkoolike dhe freskuese, fabrikat e mishit, te qumeshtit, te mermerit apo hotelet a komplekset e ngjashme me to, te mos kene te njejtat tarifa me baret, kafenete apo zyrat e sherbimit me me pak se 5 punonjes!