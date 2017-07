Çmimi i ujit/ Olli: Të ndalojmë aktin mafioz dhe oligark të Erion Veliajt

Përmes një deklarate për mediat kreu i Këshilltarëve të Partisë Demokratike në bashkinë e Tiranës, Leonard Olli u shpreh se rritja e çmimit të ujit lidhet ngushtë me interesat mafioze e oligarkike të Erion Veliajt.

Ai u shpreh se vlerësojnë pa diskutim qëndrimin e kolegëve të LSI për sa i takon çështjes së koncensionit për shkollat.

DEKLARATA E PLOTE

Ne zhvilluam sërish një takim konsultativ me këshilltarët e djathtë dhe vijojmë të qëndrojmë tek fakti që çfarëdo interpretimi, apo çfarëdo kërkese sado dashamirëse të jetë, në raport me çështjen e rendit të ditës për tarifat e ujit të pijshëm, nuk bën asgjë më shumë vetëm se çon oksigjen tek interesat mafioze e oligarkike të Erion Veliajt, i cili është i prirur të ndërhyjë me çdo kusht, thjesht e vetëm në dobi të buxheteve që do të shpërdorohen, dhe jo në dobi të interesit publik.

Vlerësojmë pa diskutim qëndrimin e kolegëve të LSI për sa i takon çështjes së koncensionit për shkollat që pritet të kalojë sërish, por gjykojmë se nëse bashkë nuk do të arrijmë të pengojmë këtë votim, do të jetë një dëm i madh që do i bëjmë interesit publik e qytetar.

Mënyra më e mirë në këto rrethana si zakonisht në mungesë të plotë transparence ku pabesisht paraqiten vendime në Këshill, për arsye kuorumesh, është më e mira që kjo mbledhje të bojkotohet në mënyrë që këto plane dhe interesa mafioze e klienteliste të z. Veliaj të mos kalojnë si rezultat i prezencës.

E mira do të ishte që ne së bashku të krijojmë mungesë për kuorumin mafioz që do të bënte të mundur kalimin e këtij famëkeq që do të mbahet mend gjatë në historinë e Bashkisë së Tiranës por edhe e gjithë shqiptarëve sepse gjysma e popullsisë jeton në Tiranë.

Përfitoj nga ky moment për ti bërë një apel publik jo vetëm kolegëve të LSI-së por edhe kolegëve të PS-së dhe forcave të tjera politike në Këshillin Bashkiak që të mos bëhen pjesë e votimit të këtij akti mafioz.

Do të ishte në dobi dhe vetëm në interes të publikut dhe qytetarëve dhe aspak ndonjë përfitim politik i momentit. Ndaj edhe njëherë përsërisim apelin për kolegët e të gjithë forcave për të bojkotuar votimin e këtyre akteve sepse është forma dhe mënyra më e mirë për të ndalur këtë të keqe që po u kanosët qytetarëve të Tiranës.