Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pas takimit me deputetët e rinj dhe krerët e degëve në rrethe, nëpërmjet medias ka dhënë një mesazh të qartë për LSI-në por dhe ministrat teknike.

Ai tha se është i gatshëm për të bashkëpunuar me të gjitha partitë, edhe me LSI, por me nje kusht.

“Jemi gati të bashkëpunojmë me këdo që është gati të bëjë opozitën për të cilën ka kaq shumë nevojë ky vend, dhe jo pazar-opozitë”, tha ai.

Ndër të tjera ai beri me dije se ministrat teknikë të opozitës po përfundojnë raportin për zgjedhjet si dhe kanë bërë gati dorëheqjet nga postet ministrore.

“S’kemi asnjë vizion të përbashkët me Partinë Socialiste. Nuk ka asnjë kompromis dhe asnjë flirt me Ramën. Marrëveshja e 18 majit ishte në funksion të zgjedhjeve dhe marrëveshje tjetër me Ramën nuk ka”, u shpreh Basha.

Basha u ka kërkuar deputetëve demokratë angazhim dhe përqëndrim të energjive të tyre në kontaktete me qytetarëve të të gjithë vendin si një mision për bashkimin e të gjithëve në përballjen me Edi Ramen i cili sipas Bashës përfaqëson të keqen në vend.

Në këtë drejtim edhe për LSI, Basha kishte të njëjtin qëndrim si pjesë e së njëjtës të keqe.

“Rama përfaqëson të keqen, PS dhe LSI janë njësoj. Ne jemi opozitë dhe do denoncojmë çdo gjë. Marrëveshja e 18 majit ishte në funksion të zgjedhjeve dhe marrëveshje tjetër me Ramën nuk ka”, tha kreu i PD, teksa foli edhe per misonin e rite deputeteve te PD-se,a te te takimeve me banoret ne cdo qytet.