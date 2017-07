Basha mbledh deputetet e rinj/Ja porosite qe jep dhe aksioni opozitar qe pritet te nise

I rimandatuar në krye të PD-së, Luzlim Basha mblodhi sot deputetët e rinj të votuar nga zgjedhjet e 25 Qershorit.

Ashtu sikundër edhe e majta që ka nisur me dëgjesat e qytetarëve në qytete, edhe Basha duket se do të ndjekë të njëjtën strategji me qytetarët.

Ai u ka bërë me dije deputetëve se do të nisin një tur takimesh në mbarë vendin. ë së bashku do nisin një tur special në të gjithë vendin.

“S’kemi asnjë vizion, asnjë të përbashkët me PS. Do bëjmë opozitë frontale. Nuk ka asnjë kompromis dhe asnjë flirt me Ramën”,- mësohet të ketë thënë ai.