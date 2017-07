Tmerr në Londër/ Kalimtarët sulmohen me acid në fytyrë

Tmerr ne Londer, kur persona ende te paidentifikuar nga policia kane sulmuar njerezit me acid ne fytyre. Daily Mail raporton se dy adoleshentë jane tmerruar dhe kane therritur per ndihme, pasi jane sulmuar me acid. Pamjet e filmuara jane te frikshme.

Dje pak para orës 7 të mbrëmjes, policia mori një njoftim se në rrugën Romake, Bethnal Green, dy burra u vërsulën drejt një dyqani duke kërkuar ndihmë pasi u sulmuan me acid.

Njeri i cili kërkoi që të mos bëhej i ditur identiteti i tij, tha se lëkura e tij ishte e shkatërruar, derisa një oficer policia që shkoi në vendin e ngjarjes tha se ngjyra e fytyrave të dy personave ishte zbardhuar nga acidi që u hodh në ta, shkruan DailyMail.