Paul B. Preciado

Libération

Në jetën time, kam njohur katër lloje pasioni dashurie. Atë që të shkakton një njeri, atë që të provokon një kafshë, atë që vjen prej një krijimi historik të shpirtit (libër, vepër arti, muzikë e madje edhe institucion) dhe atë që të ndizet prej një qyteti. Jam dashuruar me një sërë personash, me pesë kafshë, me qindra libra dhe vepra, me një muze dhe me tre qytete.

Qoftë kur bëhet fjalë për qytete, qoftë për kafshë, e madje edhe lidhje të shpirtit, marrëdhënia mes lumturisë dhe dashurisë nuk është në përpjestim të drejtë. Eshtë e mundur të jemi të lumtur në një qytet, ashtu sikurse është e mundur të vendosim një marrëdhënie kënaqësie me dikë… Qyteti i dashuruar nuk përkon as me trashëgiminë, as me gjakun, as me tokën, as me suksesin, as me dobinë…

Çfarë më bën ta dashuroj Parisin, Barcelonën dhe Athinën