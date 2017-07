Prostituta i kryen seks oral shoferit, udhëtari e incizon të tërën

Një pasagjer i “Uber” iu nënshtrua udhëtimit më të pakëndshëm të jetës së tij, ku shoferi i tij me sa duket mori seks oral nga një prostitutë dhe në këtë mënyrë kompanisë “Uber” iu desh të paguaj ata për 10 euro dhe duke i kërkuar falje.

Aner Manuel pretendon se kishte hipur në një Uber për të udhëtuar me të për dy milje, ndërsa një prostitutë e dehur humbi kontrollin dhe fillon t’i bëj seks oral shoferit.

Konsumatori i tmerruar publikoi nëpër rrjetet sociale pamjet e “udhëtimit më të rrezikshëm dhe të papërshtatshëm ndonjëherë”.

Uber është një lloj aplikacioni i famshëm në Amerikë i cili ka filluar të përdorët me të madhe atje. Në vend të taksive qytetarët përdorin automjetet private të qytetarëve tjerë të cilët janë të regjistruar në “Uber” për shkuar në destinacionin e caktuar. Kjo është bërë për shkak se udhëtimi me Uber kushton shumë më lirë se sa me taksi.