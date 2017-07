Rritja e cmimit te ujit/Ja propozimi i ish-Kryministrit Meksi

Ish-Kryeministri Aleksander Meksi ka reaguar permes nje postiimi ne rrjetet sociale, mbi propozimin e Bashkise se Tiranes per rritjen e cmimit te ujit te pijshem. Meksi shkruan se cmimi per ujin e pijshem duhet te caktohet nga nje Autoritet i vecante.



Komenti i ish-Kryeministrit Aleksander Meksi

Lidhur me çmimin e ujit të pishèm:

Uji eshte pasuri kombetare dhe ai i pishem ka nje rendesi te veçante se lidhet me jeten e njerezve. Si i tille dhe çmimin e tij per konsumatoret duhet ta caktoj nje Autoritet i veçante. Shqiperia eshte shtet unitar dhe jo federal, pra çmimi i i ujit si regull duhet te jete i njejte kudo, perderi sa prodhimi i tij behet nga shteti. Njelloj siç veprohet per energjine elektrike.

Çmimi mund te ndryshoj ne kohe lidhur me koston ne nivel kombetar, ashtu siç ka dhe politika sociale.