Koha per bashkimin e PD

Nga Aleksander Biberaj

Fushata brenda PD-se per zgjedhjen e kryetarit te PD-se perfundoi me ri-konfirmimin e Z. Basha ne postin e kryetarit te PD-se. Ne radhe te pare deshiroj te uroj Z.Basha per ri-mandatimin dhe t’i uroj nje mandat te dyte te suksesshem ne interes te kombit shqiptar si dhe te gjithe demokrateve shqiptare, me synimin final fitoren ne zgjedhjet lokale te vitit 2019 dhe ne zgjedhjet politike te vitit 2021. Deshiroj te pergezoj edhe mikun e vjeter Z. Eduard Selami per garimin e tij kurajoz, per fushaten civile qe zhvilloi, si dhe per qendrimin qytetar qe mbajti pas mbarimit te gares.

Te dashur demokrate,

Gjykoj se tani eshte koha qe te bashkohemi te gjithe rreth lidershipit te Z. Basha, si dhe duke mbeshtetur pa rezerva Z. Basha, per te perballuar sfidat e te qenurit ne opozite, pasi opozita vertete eshte shume e veshtire (sidomos ne Shqiperi), por ne te njejten kohe eshte edhe nje mision teper fisnik. Mos te harrojme te dashur miq se PD eshte krijuar ne Dhjetorin 90′ si partia e pare opozitare pas 50 viteve diktature, dhe se misioni real opozitar i PD-se sot, si asnjehere tjeter me pare, ka nje rendesi te jashtezakoneshme, pasi kemi nje maxhorance absolute te PS me 75 mandate, qe mund te shnderrohet ne nje maxhorance shtypese dhe dhunuese ndaj qytetareve dhe abuzuese ne ekstrem me pushtetin. Le te leme menjane hatermbetjet, qejfmbetjet, xhelozite apo debatet qe nuk i sherbejne opozites, por te bashkohemi te gjithe bashke per ta bere PD-ne edhe nje here te madhe, ashtu sic e meritojme ne demokratet dhe ashtu sic i duhet Shqiperise, duke e shnderruar PD-ne ne shtepine e vertete te lirise per te gjithe shqiptaret, qe jane ne opozite me kete maxhornace, dhe ende enderrojne dhe aspirojne per vlerat e lirise dhe demokracise. Duhet te shohim vetem perpara, pasi KOHA ESHTE TANI PER BASHKIM, NESER MUND TE JETE TEPER VONE!