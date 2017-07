“Kjo është ulëritëse! Jep zgjidhje si të jesh Mesia, dhe ndjek Erdoganin”/Ja reagimi Edi Rames

E ndërsa ministrat, deputetët, ambasadorët dhe të gjithë të pranishmit që ishin në ceremoninë e betimit të Metës si President, po qendronin në hollin e Presidencës dhe uronin presidentin e ri, kryeministri Edi Rama është larguar i pari nga aty.

Dhe e para gjë që bëri ai vetë, ishte postimi në rrjetet sociale të rubrikës së tij të përditshmë “AMARCORD”, dhe replikat me komentuesit të cilat mund t’i shihni më poshtë:

KOMENTET:

po zoti rama populli ka shum halle po seshte e nevojshme te vesh ne ter qytetet populli do para te dal nga varferia ku eshte zhyttur te tjerat jan brrockllat e tua

Meleq, u lodhe ti vella duke levizur une?

Permireso websiten e matures o mjeshter se kemi qe ne 8 te mengjesit nuk po regjistrohemi dot. Na lat pa shkoll

Jo jo, s’ka asnje problem website i matures, thjesht do durim sepse ka mbingarkese dhe mos ki merak se nuk mbetet askush pa u regjistruar

Nuk e kuptoj dobine e ketyre degjesave kur dihet shume mireburimi I vuajtjeve te shqiptareve. Duhen investime te huaja qe te hapen vende pune. Sdo punesohemi te gjithe ne administrate shteterore.

Kur te rritesh me shume keto kater vjet qe vijne do e kuptosh ndoshta Elda, jo te gjithe i kuptojne te gjitha menjehere, rendesi ka te duash te kuptosh

Sa shumë paske ndrryshuar tani pas zgjedhjeve more kryeministër!

Përcilleni thotë!!!!!!!!! Kështu i dëgjon hallet e popullit ti?!

Askush ne emer te popullit nuk ka te drejte te bertase dhe prishe bashkebisedimin sepse ashtu i pelqen atij! Keshtu qe mos merr shembuj te keqinj ne emer te popullit dhe shkollohu sa me shume sepse sa me shume te mesosh aq me pak do te te duket sikur i di te gjitha

More po lei degjesat po, sa me lart cemimet e tatimet se jemi mesuar ne shqiptaret e mbaim hurin dhe ne katersh

Ti meso shqip njehere pastaj jep mend ketu

Spom pelqen edi tubim koti qka lyp ku nuk zgjedh asni problem kot je aty

Besi, shko ne shkolle mos rri duke pare qka nuk kupton

Kjo eshte uleritese😉 Po kush je ti qe te japesh zgjidhje si te jesh MESIA? Erdogani nuk eshte shembulli per tu ndjekur…kjo nuk eshte demokraci! Demokracia eshte diktatura e institucioneve jo e nje njeriu si ju. Skandaloze

ahaha nuk eshte demokraci te degjosh njerezit? Pastaj ku bie kjo ne kundershtim me ndertimin e institucioneve? Mos u ngjir kot, thjesht shkollohu sa me mire e sa me shume