Marrëveshja e Ohrit dhe turizmi i përbashkët me Maqedoninë/Ja cfare konfirmuan Bushati dhe Dimitrov

Ditmir Bushati gjatë konferencë për shtyp me homologun e tij maqedonas konfirmoi se çështja e marrëveshjes së Ohrit është në axhendën e qeverisë maqedonase.

Bushati e dha këtë përgjigje pas pyetjes nëse vendi ynë kishte apo çështje të hapura me Maqedoninë.

“Shqipëria nuk ka një çështje të hapur me Maqedoninë, dëshiron marrëdhënie edhe më të konsoliduara dhe një projekt të ri bashkëpunimi që vlerëson mënyrën si zbatohen angazhimet mes vendeve tona në praktikë. Shqipëria nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë pengesë për asnjë vend, sepse nuk është pjesë e ADN-së bllokimi i aspiratave të një vendi, aq më tepër Maqedonia për të cilin jemi shumë të interesuar për stabilitet”, tha ai.

Ndërkohë që ministri Nikola Dimitrov foli edhe për marrëveshjet ekonomike mes dy vendeve.

“Kam përvojë edhe si ambasador. Psh kemi zhvilluar shumë turizmin mes Holandës dhe Maqedonisë. Diplomacia mund të jetë e mirë, dhe mendoj se roli ynë në qeveri mund të sjellë ndryshime, ne mund te jemi ndihmës. Është nder të jesh mik këtu”, tha ai.

“Është vizita ime e parë në Shqipëri si ministër. Patëm shumë biseda konstruktive me Bushatin. Mendoj se ka shumë potencial për bashkëpunim mes dy vendeve. Ka ura të rëndësishme bashkëpunimi mes vendeve. Kjo do të ndihmojë vendet tona që të ecim përpara drejt integrimit. Duhet të punojmë me vendosmëri si në të gjithë Ballkanin. Vizita e sotme është e një rëndësie të madhe. Kemi rëndë dakord që të bëjmë më shumë sesa thjesht deklaratat politike. Dëshirojmë që të kalojmë në projekte konkrete në të mirë të qytetarëve të vendeve tona. Vullneti politik është i rëndësishëm për të realizuar projekte më rëndësi”, u shpreh ministri Dimitrov.