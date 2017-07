Burri xheloz më drejtoi tek një dashnor i mahnitshëm, por tani nuk e di nëse duhet t’i jap shansën e dytë martesës

Një njeri i dashur më ngushëllonte kur burri im më la vetëm në pijetore. Dhe tani ne kemi një lidhje të ‘nxehtë’.

E dashura psikologe:

Me burrin tim shkuam për një pije në një mbrëmje dhe ne patëm një fjalosje të madhe, pasi burri im më akuzoj për flirtim me burra të tjerë.

Ai doli jashtë, por unë isha aq e zemëruar me atë dhe nuk e ndoqa. pastaj ky njei erdhi. Ai më tha se më kishte vënë re në trajnimet e djalit tim në futboll.

Unë jam e martuar për 12 vite, por ne kishim një rrugë shkëmbore. Babai im kurrë nuk e ka dashur bashkëshortin tim, kur unë vendos me të.

Babai im nuk më ka folur për vite me radhë dhe nuk ka pranuar të vijë në dasmën tonë. Unë ende e takoj nënën time, por jo edhe atë.

Menjëherë pas dasmës sime, une zbulova se bashkëshorti im po dërgonte mesazhe vjzave të tjera, që gradualisht u zhdukën, por unë humba marrëdhënien me babanë tim.

Burri im është 36 vjeq dhe unë jam 32 vjeq. Kemi një vajzë 11 vjeqare dhe një djalë tetë vjeqar. Burri im është i bukur dhe jashtëzakonisht xheloz.

Saherë që marr ndonjë mesazh ai e kontrollon se kush është dhe qfarë do.

Nëse i them se jam me shoqe, ai telefonon burrat e tyre për të kuptuar nëse unë me të vërtetë kam takuar ato.

Ai bën premtime se do të ndryshojë, por nuk e bën kurrë.

Më pas u bëra shoqe në Facebook me djaloshin nga futbolli.

Ne u afruam dhe fillluam të takohemi gjatë ditës. Ai është 39 vjeq.

Një pasdite nuk mundeshim të mbërthemi më dhe përfunduam në marrëdhënie seksuale.

Ishte gjëja më e mahnitshme.

Ai nuk është i bukur por më jep gjithqka që dua..

Ai dëshiron të jetë me mua dhe fëmijët e mi.

Qfarë duhet të bëjë?

A duhet ta lë burrin tim ose t’i jap një shans tjetër për hir të fëmijëve?

Psikologia përgjigjet:

Tregoni të dashurit tuaj se nevojë për hapësirë për të zgjidhur martesën tuaj në një mënyrë ose tjetër.

Nëse ai vërte kujdeset për ju, ai do të kuptojë dhe do të marr një hap prapa.

Unë dyshoj që burri juaj ka frikë se ju e keni bërë atë për hakmarrje, pasi ka shumë njerëz ashtu xheloz, dhe ai ka sjellë vetëm atë që ka pasur frikë.

Shpjegoni burrit tuaj se xhelozia e tij vetëm se po e shkatërron martesën tuaj dhe se ai duhet ose të bëj ndryshime ose do të humb.

Nëse kjo nuk funksionin, ju të pëktën e dini se keni bërë më të mirën tuaj, por mos qëndroni me të vetëm për hir të fëmijëve.

Është e dëmshme që fëmijët të rriten në një shtëpi të paknëaqur.

Edhe nëse martesa juaj nuk mbijeton, mos nxitoni në një marrëdhënie të re.

Ju dhe fëmijët tuaj duhet të gjeni ‘këmbët’ tuaja së pari.