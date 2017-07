Meta: Ja raportet me Edi Ramen…

Ne vazhdim te intervistes ne Top Story, Presidenti Ilir Meta u pyet se perse u përkeqësuan raportetet me kryeministrin Rama

Ja çfarë tha zoti Meta: Kanë qenë raporte që i takojnë të kaluarës. Jam i hapur për raporte te reja, pa asnje lloj paragjykimi

Pyetjes se Rama ju telefonoi serish dhe ju serish nuk i jeni pergjigjur, Meta iu pergjigj: Ne sapo u takuam.

Sa i takon veshjes se kryeministrit Rama, Presidenti Meta tha se, unë nuk impresionohem nga atletet, ato janë një zgjedhje personale. “E kam parë ne sy dhe i kam dhënë dorën me sinqeritet. Ceremonia nuk eshte per individin, por per institucionin”, tha zoti Meta.