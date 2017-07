Betimi i Metes si President/Ja cfare ka veshur Edi Rama…

Kryeministri Edi Rama, në ceremoninë e betimit të Presidenti të ri të zgjedhur Ilir Meta, ka shkuar me vonesë në seancë.

Sikunder shikohet dhe ne foto pothuajse te gjithe te tjeret jane te pranishem, neper vendet e tyre, vetem kryeministri nuk kishte arritur akoma.

Por, ndersa ai eshte futur ne seace, menjehere gazetarve u ka rene ne sy veshja e kryeministrit, me kostum dhe atlete, njelloj si ne samitin e Triestes, te mbajtur pak dite me pare, ku per kete lloj veshje eshte kritikuar shume.

Pra, mund te themi se atletet e ‘famshme’, te Triestes, Rama nuk harroi ti veshe as ne ceremonine e betimit te Metes.