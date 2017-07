Pas vales se te nxehtit, mesi i javes do te sjelle lajme te mira per ata qe nuk kane zgjedhur detin apo malin per t’u freskuar, por pak merzi per plazhistet.

“Bazuar ne parashikimin e fushes termike per ditet vijuese deri ne fund te korrikut 2017, pritet qe te vijojne temperaturat e larta deri te henen dt. 24 korrik 2017 ndersa shkeputet vala e nxehtesise per dt. 25 – 29 korrik”-njofton Meteoalb.

Sipas parashikimit, vala e te nxehtit rikthehet ditet e fundit te korrikut per te qendruar edhe ne ditet e para te muajit gusht 2017.

“Gjate kesaj periudhe, pritet qe Tirana te shenoje maksimalisht 38 – 38.5°C. Referuar vlerave normale te temperaturave te Tiranes per muajin korrik si dhe referuar korrikut shume te nxehte te vitit 2015, korriku 2017 parashikohet te permbyllet mesatarisht me 3°C mbi temperaturen mesatare shumevjecare te Tiranes POR ME 3 – 4°C me pak, se korriku 2015)- thekson Meteoalb.