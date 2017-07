Policia e Shtetit shqiptar ka dhënë informacion zyrtar në lidhje me drogën e kapur në orët e para të ditës së sotme në Itali.

Duke theksuar se operacioni ishte i përbashkët me Guadia di Finanza, policia e Shtetit bën me dije se droga e kapur shkon në 1 ton e 185 kg, ndërsa shton se janë vënë në pranga edhe dy skafistët.

Siç bëhet e ditur gomonia me gjatësi 7.5 metra e gjatë është ndjekur në ujërat ndërkombëtare deri në afërsi të Termolit ku edhe është bllokuar nga njësia ROAN e GdF, e Termolit.

Pasi është ndaluar nga policia italiane, është bërë e mundur sekuestrimi i drogës si dhe arrestimi i dy skafistëve Rr.A. 30 vjeç dhe A.I. 44 vjeç.

Për shkak të sekretit hetimor, policia rezervohet të japë të dhëna të mëtejshme në lidhje me origjinën dhe pikënisjen e gomones, ndërsa shton se trafikantët janë duke shfrytëzuar rrugë alternative, jo më nga territori dhe ujerat shqiptare drejt Pulias, por në pjesën e sipërme te Adriatikut drejt Abrucos.