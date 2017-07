Astrit Patozi ka publikuar sot dy video ku tregon se dy persona kane votuar njeri 3 here dhe tjetri dy here ne zgjedhjet per kryetarin e PD nje dite me pare. Videot jane filmuar ne Vlore.



WhatsApp Video 2017-07-23 at 13.42.20 by revistaime



WhatsApp Video 2017-07-23 at 13.42.20 (1) by revistaime