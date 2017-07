Njihuni me katër fitoret e Lulzim Bashës në karrierë

Lulzim Basha ka arritur të parën fitore në karrierën e tij, të pakontenstuar teknikisht por jo politikisht.

I portretizuar si njeriu që vetëm mund t’ja dhurosh fitoren pasi vetë nuk mundet ta arrijë atë, ai sërish do vuajë pasojat e një gare që nga kritikët e tij në parti është quajtur tashmë si e padrejtë, edhe pse kontestime për aspekte teknike, lista apo parregullsi të tjera, me gjasë nuk ka dhe nuk do ketë.

Në rastin e përballjes me të ndjerin Olldashi, kontestimet ishin pikërisht të tilla.

Në fakt, Basha hyri në politikë me një fitore të “padhuruar”. Në zgjedhjet e vitit 2005, atëherë kur po promovohej si risi në politikë, ai fitoi ndaj Arben Ahmetajt në Tiranë, në njësinë nr.7, e njohur si e majtë në trend votash.

Në zgjedhjet e vitit 2009 fitoi me sistemin e ri pa përballje direkte, në listën e Elbasanit. Dhe do vinte përballja me Edi Ramën në vitin 2011 për zgjedhje lokale, duke qenë kandidat për Tiranën. Janë këto zgjedhje që kanë hyrë në historinë e politikës shqiptare si të zhvatura ashiqare, ku pas një fitoreje të ngushtë të Ramës me 10 vota, KQZ-ja e drejtuar nga Arben Ristani që pak më vonë do bëhej nr. 2 i PD-së (ç’zhvillim fantastik!), shpalli rinumërimin e një pjesë kutish, ku siç pritej, fitues rezultoi Basha.

Ndodhi kjo dhe me një “mbyllje sysh” nga ndërkombëtarët, që, të përgatitur për ardhjen e Ramës në pushtet dy vite më vonë, i përcollën mesazhin që duhej ta dorëzonte bashkinë, madje pikërisht në atë formë, duke iu marrë kaçakshe. Ishte një mesazh që Rama e kuptoi pak me vonesë, pasi kishte konsumuar dhe një protestë idiote me djegje gomash në rrugë.

Kështu, Basha arriti bujshëm t’i merrte Ramës Tiranën, për t’ia “dhuruar” të gjithë Shqipërinë dy vjet më vonë.

Tashmë, Basha ka katër fitore në karrierë, ku e para me Arben Ahmetajn e kjo e fundit me Eduart Selamin mbahen si më të pastërtat. Por ama partia e tij, me të si kryetar, ka shënuar humbjen më të thellë në historinë e saj që nga themelimi.

Ndërsa ai, si dhe katandisja e PD-së, japin ende pak shpresë për një ringritje të shpejtë dhe të fuqishme. Agonia duket se do vazhdojë gjatë…/tesheshi