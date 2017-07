Rezultati/Basha mund Selamin edhe ne degen e tij…

Lulzim Basha u rikonfirmua në krye të Partisë Demokratike, pas numërimit të 73 kutive, 53931 vota ishin për Bashën, ndërsa 5136 për Selamin, ku kreu i ri siguroi 48795 vota më shumë.

Nga të dhënat e Komisionit të operacioneve elektorale, bëhet me dije se Basha ka fituar në të gjitha njësitë, madje edhe në Njësinë 2 në Tiranë, e cila është dega e zotit Selami, ku Basha mori 551 vota, ndërsa Selami 44 vota.

Në orët e para të mëngjesit në selinë e PD mbizotëron heshtja duke qenë që edhe numëruesit janë larguar edhe kryetari i komisionit Jemin Gjana ka shpallur rezultatin për dy kandidatët.

Ende nuk ka një njoftim se kur do dalë me një deklaratë për mediat kandidati fitues Lulzim Basha, por ajo që dihet është se edhe zoti Selami do të ketë një prononcim për mediat.