Julian Deda, aktori i njohur i humorit, por edhe anetar i Keshillit Kombetar te PD, ka ironizuar rezultatin me te cilin Lulzim Basha u konfirmua kryetar i Partise Demokratike. Permes nje postimi ne rrjetet sociale, Julian Deda shkruan: “Rama me referendum: 90%. Basha me “zgjedhje”: 91%. Enveri në diktaturë: 89%”.