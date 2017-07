Gjesti i papritur i Ramës! Kujt ja bën me gishtin e mesit kryeministri? (VIDEO)

Dëgjesat publike të kryeministrit Edi Rama me qytetarët e gjithë vendit pas fitores në zgjedhjet e 25 qershorit, dhe gara brenda PD, kanë qenë zhvillimet politike më të rëndësishme që javës që po lëmë pas. Në rubrikën humoristike në emisionin “Kjo javë” me gazetaren Nisida Tufa, në “News24”, nuk kishte si të mungonin momente nga këto takime. Në njërin prej tyre, kryeministri Edi Rama shfaqet duke bërë një gjest jo fort të zakontë për një politikan, që në fakt nuk dihet për çfarë apo për kë e ka.

