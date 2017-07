Zgjedhjet në PD/Zbardhet skenari për rritjen e përqindjes të pjesëmarrësve në votime

Anëtarët e Partisë Demokratike votuan sot për zgjedhjen e Kryetarit të ri, kun ë garë ishin Lulzim Basha dhe Eduard Selami.

Pjesëmarrja në votime deri në orën 16.30 llogaritet në 40 % e numrit të përgjithshëm të votuesve, kjo të paktën sipas shifrave zyrtare të PD-së. Në listat e anëtarësisë së kësaj partie përfshihen rreth 104 mijë anëtarë,por nuk ka të dhëna sesa prej këtyre anëtarëve janë jashtë vendit, emigrantë apo që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme, dhe që e kanë të pamundur pjesëmarrjen në zgjedhje.

Kjo shfër e cila nu ëhstë bërë publike nga PD, pritet që të rrisë në mënyrë artificiale përqindjen e pjesëmarrjes në votime. Burime nga PD shprehen për albpress.org se 30 % e anëtarëve të kësaj force politike ndodhen jashtë kufijve të Shqipërisë, çka do të thotë se mungesa e tyre në proçesin e votimit nuk mund të realizohej për shkak se mungon infrastruktura. Në kushte të tilla nëse merret e mirëqënë shifra prej 30 %, kjo do të thotë se rreth 35 mijë anëtarë të PD do të zbriten automatikisht duke e çuar numrin e anëtarëve që realisht kanë pasur mundësi votimi në rreth 70 mijë. Pikërisht mbi këtë shifër do të bëhen edhe përllogaritjet mbi përiqndjen e pjesëmarrësve në votime, çka do të thotë se në fund të proçesit mund të deklarohet si shifër pjesëmarrjeje 75-80 % e anëtarëve me mundësi votimi.

Por nëse përdoret kjo llogjikë për të rritur në mënyrë artificiale përqindjen e pjesëmarrjes në zgjedhjet për kreun e PD-së, atëherë ajo bie ndesh me llogaritjet që bën PD kur thotë se Edi Rama u votuan nga 25 % e shqiptarëve me të drejtë vote, duke iu referuar këtu numrit të përgjithshëm të zgjedhësve dhe jo atyre që jetojnë në Shqipëri, sikundër po përdoret në rastin e zgjedhjeve në PD.