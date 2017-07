Zbulohet detaje nga ceremonia ku do të betohet Ilir Meta si President

Na ndajnë dhe pak ditë nga 24 korriku, dita kur pritet që Ilir Meta të marrë zyrtarisht Postin e Presidenti të Republikës së Shqipërisë, bëhet e ditur se në oborrin e Presidencës kanë nisur edhe përgatitjet për ceremonialin në zbatim të protokollit shtetëror.

Ndërkohë sipas protokollit ceremonia do të drejtohej nga kreu i Kuvendit, që njëherësh do të zgjidhet dhe Presidenti i ri, por lidhur me këtë situatë thuhet se seancën do ta drejtojë nënkryetarja e Kuvendit Valentina Leskaj.

Por, gjithashtu behet e ditur se nga Protokolli i Shtetit, konfirmojnë se Monika Kryemadhi nuk do të jetë në krah të presidentit në Presidencë, duke iu mbajtur edhe fjalës së dhënë në media, se nuk do të mbajë postin e zonjës së parë.