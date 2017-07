Moti, pavaresisht kapriciove do te vijoje te jete pergjithesisht i kthjellet dhe me temperatura te larta. Ata qe jane ne plazh te rrine te qete, se do te kene mot te mire.

Parashikimi i Meteoalb

Ditet mbeten ne ndikimin e motit te kthjellet dhe temperaturave te larta. Here pas here do te shfaqen kalime vranesirash te lehta, me te dukshme ne zonat Lindore.

Temperaturat e ajrit do te pesojne rritje te ndjeshme duke kulmuar diten e diel deri ne 38 grade C.