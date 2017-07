Le Figaro: Shqiptarët, kampionë për azilantë në Francë

Franca, e alarmuar nga kërkesat e larta të shqiptarëve që duan të fitojnë azilin, do të forcojë masat kundër këtij fenomeni që tashmë ekziston prej disa vitesh.

Shqiptarët prej më shumë se tre vitesh janë duke u larguar masivisht nga Shqipëria, në kërkim të një “vendi miqësor” të Europës Perëndimore që do pranojë kërkesat e tyre për azil. Në vitin 2016 Shqipëria u rendit e para për nga kërkesat për azil në Francë me gati 8 mijë dosje, duke ua kaluar edhe sirianëve, irakenëve apo afganëve që ikin që ikin për shkak të situatës së luftës. Por edhe gjatë këtij vitit shqetësimi është po i njëjtë.

Qeveria franceze thirri urgjentisht ministrin e Jashtëm shqiptar, Ditmir Bushati për të vendosur mbi një plan që do të frenojë dyndjen e shqiptarëve në Francë. Ministri Bushati zhvilloi dy ditë më parë një takim me ministrin e Brendshëm francez, Gerard Collomb për të marrë masa të përbashkëta. Takimi është pasqyruar edhe në mediat franceze, të cilat kanë zbuluar disa detaje për planin që pritet të reduktojë kërkesat për azil nga ana e shqiptarëve.

“Për fat të keq, ne shohim që nga viti 2010 një rritje e konsiderueshme e emigracionit ilegal shqiptar në territorin francez dhe një rritje të fortë të numrit të kërkesave për azil shqiptare. Një shumicë e madhe është refuzuar si e pabazë “, ka thënë Collomb. Franca e ka përcaktuar Shqipërinë një nga 16 vendet e sigurta dhe kërkesa për azil, refuzohen në mënyrë automatike. Në vitin 2016 Shqipëria ishte vendi i parë i për nga numri i kërkesave për azil në Francë, me 7432 kërkesa, përfshirë edhe të mitur, dhe që atëherë është shënuar një dyfishim, ka thënë Zyra Franceze për Mbrojtjen e Refugjatëve. Policë francezë në kufi Siç kanë raportuar mediat franceze situata më shqetësuese është me minorenët të pashoqëruar.

Qeveria shqiptare nuk ka informuar mbi një plan të detajuar për të reduktuar azilantët shqiptarë, por është mësuar se një ndër masat është vendosja në territorin shqiptar të oficerëve të policisë franceze për 3 muaj. Oficerët e policisë franceze do të kryejë operacione të përbashkëta me policinë shqiptare kufitare për të parandaluar largimin e shqiptarëve dhe veçanërisht të minoreneve të pashoqëruar nga të rritur. Efektet pozitive pritet që të evidentohen gjatë tre muajve në vijim.

Pas kësaj periudhe në Shqipëri do të vijë ministri i Brendshëm francez, Gerard Collomb. Në konferencën për mediat, Collomb është shprehur i bindur se masat që do të merren do të frenojnë kërkesat për azil. “Pas tre muajve unë do të shkoj në Tiranë për të parë rezultatin e masave që do të merren. Kjo do të jetë thelbësore për të arritur një rezultat konkret për një rënie të konsiderueshme të emigracionit në vendin tonë. Jam i bindur se do të ketë rezultat”, është shprehur ai. Ministria e Jashtme shqiptare apo institucione të tjera nuk kanë dhënë detaje lidhur me masat, ndërsa mediat franceze kanë shkruar për një plan me 20 pika “që shkojnë në drejtimin e duhur”. Fillimisht do të ketë një forcim të kontrolleve në pikat kufitare, parashikohet një luftë më efektive kundër migrimit të të miturve të pashoqëruar dhe më shumë informacione sensibilizuese lidhur me kushtet e kthimit apo goditje më të madhe të rrjetit të emigracionit.

Çadrat me emigrantë Quhet “lagjja e varfër” një sipërfaqe ku janë vendosur 25 çadra, ngjitur me njëri-tjetrin në Metz të Francës. Në këto çadra janë ngujuar gati 300 emigrantë, kryesisht azilkërkues, në pritje të dritës jeshile për ta, që të pranohen të qëndrojnë në Francë. Procedura e shqyrtimit të një kërkese për azil zgjatë me muaj dhe gjatë kësaj kohe, Franca të lejon të strehohesh dhe të ushqehesh.

Por gjendja e shqiptarëve të vendosur në çadrat në “lagjen e të varfërve” është alarmante. Mediat franceze kanë pasqyruar gjendjen dhe kanë vendosur edhe alarmin për përhapje sëmundjesh për shkak të mungesës minimale të kushteve të jetesës. “ Gati treqind emigrantë, kryesisht azilkërkues, flenë çdo natë në “Avenue Camp Blida”, në zonën e Metz në Francë, në një ngastër të vogël me 25 çadra, të vendosura në frontin e një fabrikë”, kanë shkruar mediat franceze. Kampi, i cili ka ekzistuar që nga viti 2013, u shpërbë dhe është reformuar disa herë. Autoritetet njoftuan hapjen e tij në prill 2017, duke pretenduar se ata kishin më shumë vende për ta apo në strehime emergjente.

Por, më shumë se një kamp kjo është një lagje e varfër, e cila në asnjë mënyrë nuk korrespondon me standardet humanitare të vendosura nga OKB-ja. Medecins du Monde, një organizatë shëndetësore, e ka denoncuar lagjen si një “lagje e varfër e shtetit”, dhe është e shqetësuar në lidhje me “rreziqet shëndetësore dhe sociale të shkaktuara nga kjo situatë e turpshme”. “Kur shkuam në Metz më 12 korrik, kampi i Blida ishte e pajisur me dy dushe dhe katër tualete”, u prononcua organizata shëndetësore. Që atëherë, kjo shifër është rritur: kampi tani ka nëntë dushe të reja dhe tualete. Pse ka kaq shumë azilkërkues në Metz?

Fillimisht ishte një “one stop shop” i kërkesave për azil në rajonin Lorraine. Por ky konfigurim nuk ishte i mjaftueshëm për të sqaruar plotë- sisht situatën, për shkak se kjo platformë ka hapur kampe të reja nëntor 2015, ndërsa kampet e ndryshme “Avenue Blida” ekzistojnë prej një kohe të gjatë. Një shpjegim tjetër është afërsia në Gjermani. Shumë emigrantë mbërritën në Metz u përpjekur për më mirë për fatin e tyre në Francë, pasi duke parë se kërkesa e tyre për azil refuzohet në Gjermani. Disa e gjejnë veten në situata jashtëzakonisht të ndërlikuara, sepse marrëveshjet Dublin përcaktojnë se emigrantët duhet të aplikojnë për azil në vendin e parë të BE-së, në të cilën ata ishin të regjistruar. Pra, ata të cilët tashmë janë testuar ose kanë marrë në të kaluarën një leje qëndrimi në Gjermani mund të shohin atë dhe u kthye para se të kthehen në vendin e tyre të origjinës, nëse Berlin i refuzon atyre azil.

Ministria e Jashtme shqiptare ka njoftuar dje shkurtimisht takimin e Ditmir Bushatit lidhur me alarmin e ngritur në Francë nga numri i lartë i shqiptarëve që kanë aplikuar për azil. Në njoftimin e bërë për takimin e Bushatit me ministrin e Brendshëm francez, thuhet se dy zyrtarët folën për marrëdhëniet e mira reciproke që ekzistojnë mes dy vendeve dhe për reformat që po ndërmerr qeveria shqiptare për integrimin. Por siç edhe shkruan mediat e Francës, thirrja urgjente e Bushatit nga shteti francez ka qenë për shkak të numrit të lartë të shqiptarëve që duan të lënë vendin dhe të vendosen në Francë. Ministria e Jashtme në njoftimin e bërë e fsheh alarmin dhe shqetësimin e madh që ka Franca, posaçërisht për të miturit e pashoqëruar që sot për sot janë në kampet e refugjatëve.

“Në kuadër të vizitës së tij në Paris, Ministri Bushati kreu një takim me Ministrin e Punëve të Brendshme të Francës, Gérard Collomb. Në vijim të takimit të Kryeministrin Rama me Presidentin Macron javën e kaluar në Trieste, dy ministrat patën një shkëmbim shumë pozitiv pikëpamjesh mbi marrëdhëniet midis Francës dhe Shqipërisë, bashkëpunimin në fush- ën e sigurisë, reformat e Shqipërisë në fushën e sundimit të ligjit, të cilat lidhen edhe me procesin e integrimit të vendit tonë në BE”, thuhet në njoftim zyrtar të Ministrisë së Jashtme. Mes rreshtash përmendet edhe shqetësimi për kërkesat për azil dhe një fjalë e shkurtër e ministrit francez.

“Ministrat u ndalën mbi situatën e krijuar nga rritja e kërkesave për azil në Francë, përfshirë nga fëmijë të mitur të pashoqëruar. Me iniciativë të Shqipërisë, palët ranë dakord për të zbatuar një plan veprimi për të forcuar masat për reduktimin e kërkesave për azil nga qytetarë shqiptarë, brenda një kuadri kohor tremujor. Një prej masave është dhe stacionimi në Shqipëri i oficerëve të policisë franceze për të kryer operacione të përbashkëta me policinë tonë kufitare. “Nga ana e tij ministri Collomb theksoi se Franca është e gatshme të ofrojë mbështetjen e saj në këtë drejtim. “Shqipëria është një vend i sigurt, dhe dua të përshëndes planin e veprimit ambicioz si dhe vullnetin e qeverisë shqiptare”, ka thënë Collomb, sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme. Në vijim, njoftimi bën me dije se Bushati ka informuar ministrin francez për reformat që po ndërmerren në Shqipëri./Marre nga Shekulli