Keni ëndërruar seks me një mashkull tjetër? Mësoni se a është kjo tradhti

Psikologët kanë përgjigjen për pyetjen përse në ëndërr sillemi ashtu shkujdesur, pra në vijim po japim disa nga interpretimet e ëndrrave më të shpeshta seksuale.

Ëndrra në të cilën e tradhtoni partnerin me ndonjë mashkull të cilin e njihni

Ëndrra në të cilën me afsh bëni dashuri me kolegun tuaj të punës apo me shefin është edhe më keq se të keni ëndërruar seks me një të panjohur. Së paku juve kështu ju duket, posaçërisht nëse ai mashkull nga ëndrra është më i vjetër, qeros apo trashaluq i cili në realitet aspak nuk ju eksiton.

Kjo nuk do të thotë që me vetëdije dëshironi të shkoni në shtrat me mashkullin e caktuar. Me siguri nuk është se në botën reale atij personi i përkushtoni shumë kohë dhe kujdes, dhe që në vetëdije ju bren ndërgjegjja, sepse e harroni partnerin tuaj,”duke e tradhtuar” me një tjetër.

Ëndrra në të cilën e tradhtoni partnerin me një person të panjohur

Ju kujtohet që seksi ka qenë fantastik, mirëpo nuk e keni mbajtur në mend se cili është akteri tjetër. Nuk ju është e qartë si qëndron puna, sepse në gjendjen reale nuk ju mungon seksi. Aq më tepër, jeni goxha shumë të kënaqur me jetën tuaj seksuale.

Psikologët thonë që me siguri nuk ka kurrfarë lidhjeje me seksin. Është shumë më e sigurt që partnerin diçka e keni gënjyer apo keni qenë e pasinqertë, andaj nëpërmjet në ëndërr e keni projektuar si tradhti.

Ëndrra në të cilën i dashuri juaj ju ka kapur në vepër

Për diçka ju bren ndërgjegjja.

Përpiquni të zbuloni ç’është ajo që ju mundon, ndaj kujt nuk keni qenë e sinqertë dhe frikësoheni që ai person do t’ju zbulojë.