Balla: Kalaj dhe dy Berishët nuk duan të dëshmojnë në Komision

Kreu i Komisionit Hetimor për privatizimin e OSSH nga ÇEZ, Taulant Balla, deklaroi se Nue Nikë Kalaj, Sali Berisha dhe Shkelzen Berisha po tentojnë të bllokojnë punën e Komisionit Hetimor.

Ai tha se do instistohet për marrjen e dëshmisë së Shkelzen Berishës, sikundër edhe të Nue Nikë Kalaj që sipas tij gjendet në Prizren.

Balla: Personi që po hetojmë është një person që nga provat që kemi administruar quhet Nue Nikë Kalaj, është person që siç konfirmohet nga emailet e marra në rrugë zyrtare tregon se ka pasur lidhje të forta me autoritete të larta zyrtare përfshirë ish-kryeministrin Berisha. Në një nga emailet përmendet dhe Shkelzen Berisha për takime me të, pas takimeve me babain. Ishte shumë e rëndësishme që përveç dëshmisë së Kalaj të merrej dhe dëshmia e Shkelzen Berishës. Sali Berisha ka dhënë një dëshmi në Komision që është e pavlefshme sepse nuk ka kryer betimin, por edhe sikur të ishte e vlefshme nuk është përgjigjur fare për këtë çështje në pyetjet që i kam adresuar. Dhe Shkelzen Berisha nuk pranon të bëjë betimin.Këta tre kanë një dakortësi për të pamundësuar furnizimin e Komisionit me informacionin që kanë.Ne do insistojmë në marrjen e dëshmisë së Nue Nikë Kalaj dhe Shkelzen Berishës.Vepra e krimit janë paratë. Kemi dyshuar se privatizimi i OSSH është shoqëruar me korrupsion, me ryshfet. Ryshfetin e kemi gjetur, Nue Nikë Kalaj është një sekser i rëndomtë.Duhet të gjejmë ku sekseri ka çuar paratë.Kalaj nuk është larg nga Tirana, është 2-3 orë me makinë sepse gjendte në Prizren. Nuk ka paraqitur arsye serioze të mosparaqitjes së tij. Dëshmia e zotërisë është shumë e rëndësishme.

I pyetur nëse do merret në pyetje Katriot Ismailaj, ai u përgjigj:

Balla: Kastriot Ismailaj është e sigurtë që nuk na shpëton dot se është në burg, këta edhe mund të na shpëtojnë.

/Oranews.tv/