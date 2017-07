Agron Llakaj apel Kryeministrit: Ktheni “autobusin” nga Memaliaj…

Ai është një nga aktorët më të njohur të humorit dhe më të dashur për shqiptarët.

Por këtë herë komediani Agron Llakaj ka diçka për t’i thënë Kryeministrit të vendit Edi Ramës. Përmes një postimi të gjatë në profilin e tij në Facebook, Llakaj ka ndarë një bashkëbisedim me humoristik i ka bërë thirrje Ramës të “kthejë timonin” e qeverisë nga qyteti i Memaliaj pasi prej vitesh nuk është bërë gjë. “Shpresoj qe ‘autobuzi’ yt te kthehet ne Memaliaj…,per pune,uje,drita.Ne shekullin e 21 dhe sa pak kerkojne?,”-ka shkruar ndër të tjera Llakaj.

Statusi i plotë i komedianit Agron Llakaj:

Bashkebisedim i Edi Rames me qytetaret e Memaliaj-Mendime dhe propozime per nje qeverisje te suksesshme!Kministri-Pershendetje te dashur miq!Sic e shikoni jemi live ne kete takim dhe drejtperdrejt ne tv ER….

Se pari ju uroj te gjitheve…ta gezoni kete kryeveper te arkitektures moderne…qendren e qytetit,i cili eshte produkt i nje studioje prestigjioze franceze…,ky shesh do te kthehet ne nje qender te rendesishme te turizmit boteror (asnje nuk duartroket)Nje ze-ka qene me i bukur me pare,nje qender plot lule e trendafila,mozaik ngjyrash te skalitura nga “arkitekti”Bajram Alite pa shkolle fare por mjeshter i lulishtes.

Tani eshte komplet beton.(kministri krruan zerin dhe bene sikur se degjon).Memaliajn qeveria jone ne keto 4 vite te ardhshme do ta bejme nje qender te rendesishme per rritjen,grumbullimin dhe tregetimin e peshkut…,ju,nga nje qytet minatoresh do te jeni qytet peshkataresh….,menjeher pas mbylljes se diges se kalivacit ne kete zone do te shtrihet liqeni me i madh ne jug dhe veriun e greqise…,qeveria do subvencionoj blerjen e barkave te peshkimit,rrjetave,arkave qe do mbushen me peshk,dhe ja ku po jua them jo pa mendjemadhesi se,peshku i memaliajt do behet me fame ne europe dhe me tej…,ketu do hapet dhe gjimnazi i peshkimit,si ta kapim peshkun,me dore,me rrjete apo me kallam,se ja ju pyes une juve…,me se kapet peshku?!

Nje ze-Me dinamit!(te qeshura,kministri qeshe t duke u ngerdheshur)he ore ka ndonje qe di te duartrokasi ketu apo ju ka ngrene gomari buken?!a doni te ardhme,dhe une per kete po flas?!(Nje ze nga turma)-Ky lume ka dhe shume ngjala sidomos kur turbullohet uji…,apo ketu behet fjale vec per peshkun,se ne e dime qe ju i hani shume ngjalat?!…kurse ne buke,vetem buke duam…asgje tjeter!(heshtje dhe ankth,ngrihet kryetari i bashkise)Kr bashkise-Kush foli?!(nje ze)-une!(nje ze tjeter dhe pastaj edhe nje ze tjeter,shume zera qe therrasin-Une!)Edi Rama-(kryetarit te bashkise)Ulu!(turmes),kthehemi te ajo per te cilen jemi mbledhur,pra, cfar mendoni ju per qeverisjen me kete kater vjecar qe fillon?!(nje ze)-Duam pune,jemi te gjithe ne rruge!(kryetari me te bertitur)-kush foli kush?!(i kthehet kministrit)na falni shkelqesi,se kishim menduar qe do dilnin njerez te pakenaqur!Edi Rama-(nen ze)gomar!jemi dhe ne transmetim live!

(ngerdheshet nga publiku qe dmth si ben pershtypje)…pra,sic ju thash nqs administrata ketu nuk i pergjigjet kerkesave dhe interesave te qytetareve,kryetari neser ne mengjes te jap doreheqjen!…kush e do fjalen?!(nje grua nga publiku kerkon te flasi por se le burri,ne fund nderhyn vet Edi Rama)…o ti zoteri,po lere ore zonjen te flasi…a dini ju ceshte respekti ndaj gruas?!(gruas)flisni zonje!Gruaja-Zoti kminister…skemi uje,rrethuar me lume por uje pike,dritat na priten se skemi me se t’i paguajme se ska pune,ketu kush ka pak leke,hap dyqan dhe i shesim njeri tjetrit,ose me sakte i shkembejne me njeri tjetrin…kurse ne te tjeret blejme nga dy fletore ne vit per familje.

Edi Rama-po fletoret perse,apo keni filluar te mesoni anglisht?!Gruaja-fletoret i marrim per te mbajtur shenim borxhet…aq shume fletore me borxhe kemi sa te del anglishtja pa mesuar fare…se te gjithe flasim me vete,pra zoti kminister…a ka ndonje shprese per jetet tona apo do presim…’peshkun’ te rritet…se keto qe thoni ju ne ketej i themi-peshku ne det,tigani ne zjarr?!Edi Rama-( krruan koken dhe ndonje gje tjeter qe krruhet ne te tilla raste dhe nen ze pyet kryetarin e bashkise)..ku do hame darke,apo ikim nga Termeti sot?!(publikut)pra,ju falenderoj per mendimet tuaja dhe ju ftoj te beheni pjese e qeverisjes me oponencen tuaj…pra,ju jeni oponente a ka gje me te rendesishme se oponenca?!(publiku)-skaaaaa….!

Edi Rama-(kryetarit te bashkise)me jep nje gote uje?!Publiku-Skaaaaa!!!(kministri nervoz)ku eshte tualeti?!Kryetari i bashkise-(i tregon nje lokal por kministrit i pelqen nje tjeter lokal)jo te ai se eshte me PD…shko te ky tjetri me mire se eshte me Ne?!(kministri shkon ne tualet,shtyp galixhanin por ajo eshte bosh,bertet!)-Ska uje?!Publiku-Skaaaaa!-(Dhe ne fund pa shaka).Zoti Kryeminister!Memaliaj sot eshte nje qytet qe po vdes,ka 25 vjet qe asnje lloj qeverie ska bere as minimumin per jetet e atyre qytetareve,ish minatore….,e nqs e ke vet timonin ne dore…,shpresoj qe ‘autobuzi’ yt te kthehet ne Memaliaj…,per pune,uje,drita.Ne shekullin e 21 dhe sa pak kerkojne? falemnderit!Agron Llakaj.