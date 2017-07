Mesazhi per Bashen, Selamin, Berishen e Patozin nje dite para zgjedhjeve ne PD

Ish-Kreu i deges se PD ne Durres, Osman Stafa,permes nje postimi ne rrjetet sociale ka nje mesazh per kandidatet per kryetar te PD-se, Lulzim Basha e Eduart Selami, ish-Kryeministrin Sali Berisha dhe deputetin Astrit Patozi.

Po do marrë pjesë në votimin për kryetarin e PDSH-së, se nëpërmjet pjesëmarrjes i sherbej PD-së , demokratizimit të saj që aq shumë ka nevojë. Nëpërmjet votës time i them z. Basha se PD-ja është më shumë se një karrige kryetari , nëpërmjet votës time i them z. Selami faleminderit që guxove të kandidosh megjithë pabarazinë që kjo garë në realitet ka , i them z. Berisha se nëpërmjet heshtjes nuk i sherben sa dhe si duhet shtëpisë sonë , shtepisë së Lirisë , i them z. Patozi se duke mos garuar në këtë garë sa do jo reale më shumë do ta dëmtosh çatinë e PD-së se sa do ti sherbesh asaj. Nepermjet votës time dua t’i them z. Rama se paraja , krimi dhe dhuna e pushtetit nuk e mposht idealin dhe forcën e demokratëve. Nëpërmjet pjesmarrjes dua ti them z. Basha se PD-ja ka shume për të bërë në raport me atë se si është dhe si duhet. Unë me votën dhe pjesmarrjen time do ti sherbej PD-s dhe kryetarit të saj si dhe do te jem aty të luftoj ndaj çdo abuzimi me vlerat dhe idealet e çdo demokrati dhe qytetari. Do marrë pjesë se bindja dhe ideali im dhe i cdo demokrati qëndron më lart se këmbët e karriges së një kryetari. Uroj që të shtunën të votoj për liderin që na mungon dhe jo për kryetarin që do zgjidhet. Ftoj cdo antar të PD -së të bëhet pjesë e këtij procesi votimi për t’i shërbyer bindjeve dhe vlerave tonë. Po unë do jem pjesë e këtij votimi , sepse pjesmarrja ime i shërben idealit tim.