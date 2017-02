Komisioni Hetimor për ÇEZ/Dështon dëshmia, Shkelzen Berisha nuk betohet para Ballës

Ka dështuar dëshmia e Shkëlzen Berishës ndaj pivatizimit të ÇEZ. Djali i ish-kryeministrit Berisha refuzoi të betohet para Komisionit Hetimor të ngritur nga socialisët me argumentin se Taulant Balla ka konflikt interesi pasi është dënuar për shpifje. Pas mbylljes së komisionit, Berisha dhe Balla bënë akuza të ndërjesllta në lidhjet me personat e përfshirë në këtë privatizim.

Shkëlzen Berisha, djali i ish-kryeministrit Berisha u paraqit në Komisionin Hetimor të ÇEZ për të dëshmuar lidhur me privatizimin e kësaj ndërmarrje, por refuzoi të betohej.

Këtë veprim ai e argumentoi me faktin se kreu i këtij Komisioni Taulant Balla, është në konlikt interesi me të pasi është dënuar për shpifje ndaj familjes Berisha.

Në mungesë të respektimi të ligjit dhe rregullores, Komisioni nuk mund të vijonte mbledhjen në kushte normale.

Jashtë Kryesisë së Kuvendit, Shkëlzen Berisha mohoi të ketë lidhje me Nuel Kalaj dhe kërkoi nga Komisioni thirrjen e dëshmitarit Kastriot Ismailaj.

Për kryetarin e Komisonit Hetimor të privatizimit të OSSH, Taulant Balla, tre emrat kyç në këtë aferë janë ish-kryeministri Berisha, djali i tij Shkelzen Berisha dhe Nuel Kalaj.

Deputeti Manja sqaroi se dëshmitari sipas ligjit do të thirret sërish.Në Komision do të dëshmojë edhe Kastriot Ismailaj.

Ndërkohë, Arben Doçi, ish-Drejtori i Përgjithshëm i Parandalimit të Pastrimit të Parave mohoi se gjatë viteve 2007-2013 të jetë bërë transaksion i dyshimtë nga Nuel Kalaj.

Ora News zbardh debatin

Balla: Betohuni se do thoni të vërtetën dhe më pas tregoni gjeneralitet.

Berisha: Çfarë do gjeneralitetet?

Balla: Po.

Berisha: I ke tek vendimi i gjykatës, padia ime ku ti je dënuar për shpifje.

Balla: Fjalën betohem e di që e ke të vështirë ta thuash.

Berisha: Betimi nuk bëhet para një të dënuari për shpifje.

Balla: Dakord.Nuk e bën betimin ju?

Berisha: Ndaj teje, i dënuar për shpifje, jo.

Balla: Edhe këta të tjerët janë dënuar për shpifje? Bëjë para Komisionit.

Berisha: Ti je kryetar i seancës, çohu prej andej. Je në konflikt të hapur interesi.

Balla: Nuk kam konflikt interesi as me ty, as me babain tënd. Jam këtu për të zbardhur një nga privatizimet më të rëndësishme të vendit tim që më rezulton të jenë vjedhur shumë para.Nëse nuk pranon të bësh betimin, dëshmia jote nuk ka vlerë dhe largohesh prej këtu.Do bësh betimin?

Berisha: Nuk bëj në asnjë rast betimin, nëse dëshiron të vërtetën çohu se je në konflikt interesi dhe lër një nga kolegët e tu.

Manja: Për procedurë.I kujtoj dëshmitarit se ky është komision hetimi parlamentar dhe nuk është këtu për të gjykuar intergritetin e asnjë anëtari të Komisionit se janë zgjedhur me votën e shqiptarëve. Nëse ke ardhur për të respektuar Komisionin në bazë të rregullores ke detyrime përpara se të kesh dhe të drejta. Ju lutem betimin dhe gjeneralitet. Në të kundërtën një dëshmi që nuk respekton formulën e betimit është nul, ne nuk jemi për të administruar dëshmi që nuk kanë vlerë ligjore.

Ristani: Pjesa e Komisionit që është e interesuar për dëshminë duhet të marrë të gjitha masat që dëshmia të merret. Ne dhe zotërisë nuk na intereson nëse është e vlefshme apo jo dëshmia. Ju intereson ju që e keni kërkuar dhe referenca pse e doni dëshminë është e pabazuar në referenca të marra në rrugë ligjore. Zotëria ka një problem personal me kryetarin e komisionit, ju ka paditur në gjyq se keni shpifur ndaj tij. Ka vendim gjykate që ju ka dënuar për shpifje. Është problem personal mes ju dyve. Ne nuk jemi punësuar të merremi me problemet personale tuajat. Mund të jeni këtu thjesht, nuk e drejtoni ju seancën. Në rast se doni të merrni dëshminë, në rast se dëshironi teatër, teatri është i bërë se ju jeni dënuar për shpifje me vendim gjyqësor.

Balla: Për ne dëshmia e dëshmitarit të rradhës është shumë e rëndësishme për të hedhur dritë mbi një pistë hetimi që ne kemi ngritur, dëshmia do të merret por do të merret sa kohë ka vlerë ligjore. Unë do ju kërkoja mediave të largohen dhe dy deputetët që kanë bërë pyetjet të marrin në pyetje dëshmitarin meqenëse anëtarët e tjerë të Komisionit nuk kanë dëshirë që të kenë pyetje.

Çupi: Pse duhet të largohen mediat?

Balla: Si e doni ju?

Ristani: Problemi është i qartë, një dëshmi pa bërë betimin është dëshmi e pavlefshme, nuk kemi pse e marrim.

Balla: Do ta bëjë betimin, por do ta bëjë para dy anëtarëve të tjerë të Komisionit. Zotëria të na japin sqarimin e plotë se pse nuk bën betimin.

Çupi: Ua themi ne, jepni dorëheqjen si kryetar.

Balla: Është hera e parë që një komision parlamentar po i shkon në fund gjërave dhe unë e kuptoj strategjinë për të mos dhënë deklarime para Komisionit.Edhe strategjia e dëshmitarit Sali Berisha ngjan me strategjinë e dëshmitarit të paraqitur sot.

Ristani: Mos dil në konkluzione kot.

Balla: Zoti dëshmitar do e bësh betimin dhe të thuash gjeneralitetet.

Berisha: Je i dënuar.

Balla: Dëshmitari nuk bën betimin, ka frikë të dëshmojë, dëshmitari largohet. këtu mbyllet mbledhja. Dëshmitari do thirret përsëri deri kur të bindet se para Komisionit Hetimor betohesh dhe pastaj mund të bësh deklarimet.

Berisha: Je i dënuar për shpifje. /Ora News/