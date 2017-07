Nje dite para votimit ne PD, ja apeli i ish-Kreut demokrat

Deputeti demokrat Tritan Shehu, një ditë para votimit per zgjedhjen e kreut te ri te PD-se, ne rolin e anetarit te Komisionit Organizues, flet per njeproces transparent e te lire.

“Listat e votuesve jane me te mirat e mundeshme, pa interferenca demtuese nga askush, as nga kryetaret e degeve, te mbikqyrura e te miratuara nga kandidatet”- shkruan ai ne faqen e tij ne FB, teksa fton demokratet te votojne, e pas votimit te jene serish bashke per sfidat qe e presin PD.

Postimi i Shehut

Partia demokratike neser voton per kryetarin e saj! Jashte cdo deshire per te replikura me cilindo qe ka nje kendveshtrim tjeter per kete event, desheroj te shpreh bindjen, edhe si antar i Komisionit Organizues, se tashme ne fazen perfundimtare te pregatitjeve, cdo gje flet per nje proces te lire, transparent, korrekt prej nje muaji, qe do te permbyllet neser brenda standarteve demokratike.

Menyra civile dhe e emancipuar e organizimit dhe zhvillimit te ballafaqimit midis dy kandidateve, ishte tipari kryesor i kesaj fushate.

Ndertimi i nje infrastrukture votimi transparente ne te gjithe deget, perben bazen e sigurte edhe per ecurine pozitive te dites se neserme, garanci kjo per nje rezultat ne perputhje me vullnetin e votuesve.

Ndertimi i komisioneve te votimit dhe grupeve te numurimit eshte realizur ne perputhje te plote me rregulloren, ne bashkepunim me kandidatet ose te deleguarit e tyre, pa asnje objeksion.

Listat e votuesve jane me te mirat e mundeshme, pa interferenca demtuese nga askush, as nga kryetaret e degeve, te mbikqyrura e te miratuara nga kandidatet.

I ftoj demokratet qe neser te votojne te gjithe – me voten e tyre te fshehte do te bejne qe te fitoje me i miri.

Te mos harrojme se mbas neser duhet e do te jemi te gjithe se bashku, per betejat e ardheshme e te veshtira politike.