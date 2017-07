Ajo nuk është se e ka problem të shfaqe linjat e saj, dhe të realizoj dukje me pak apo fare pa rroba, siç bëri tek paraqitja në “Ex On The Beach” në MTV.

E Jess Impiazzi, 27 vjeçare, së fundmi ka realizuar një fotosesion, e zhveshur apo e veshur në të brendshme, për kalendarin e saj.

Ylli televiziv shfaqi linjat e saj perfekte, ndërsa disa nga fotografitë ishin inspiruar nga lepurushët e Play Boy.