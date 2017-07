Video/Nuk ndalet Rama, apeli i fortë që ka për të gjitha drejtoritë dhe zyrat e shtetit

Kryeministri Edi Rama, sërish ka reaguar lidhur me rastin e denoncimit që i bëri 80-vjecarja nga Berati e cila kishte 5 vite që nuk merrte lejen e legalizimit.

Kryeministri shkruan se ajo që ndodhi me Berat të mos përsëritet më në zyrat e shtetit.

“Dhe mesazhi i këtij rezultati duhet të jetë i qartë për të gjitha drejtoritë dhe zyrat që u shërbejnë qytetarëve: O me popullin dhe për popullin o jashtë librit të pagesave të shtetit!” shkruan Rama.

Statusi i plote

Ky është rezultati logjik i një historie që nisi me ankesën e një gruaje 80-vjeçare. Dhe mesazhi i këtij rezultati duhet të jetë i qartë për të gjitha drejtoritë dhe zyrat që u shërbejnë qytetarëve: O me popullin dhe për popullin o jashtë librit të pagesave të shtetit! Kjo është ndoshta lufta më e vështirë që një qeveri ka hapur në këta 27 vjet dhe nuk do të jetë aspak e lehtë për ta fituar, por në katër vitet e ardhshme s’do të ketë një minutë të vetëm paqeje mes koalicionit tonë me njerëzit e zakonshëm dhe parazitëve e grabitqarëve në zyrat e shtetit ✌ 🇦🇱