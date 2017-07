“O palaço le nam duke marrë njerëzit në xhiro”, Rama: Dashi, ti qenke si majmuni i videos tënde

Kryeministri Edi Rama merr shumë komente dhe reagime nga ana e qytetarëve, nëpër statuset që publikon në rrjetin e tij social Facebook. Ata i shkruajnë për halle dhe problem që i shqetësojnë në përditshmërinë e tyre por jo vetë.

Më poshtë mund të lexoni disa nga komentet dhe reagimet e kryeministrit me qytetarët:

Qytetari: O palacoja le nam duke mar njerzit ne xhiro ik more luaj me zahon tuaj l’eritreo njerzit mos u tall

Rama: Dashi ti qenke si majmuni i videos tende qe qellon me arme, po me ndryshimin e madh qe majmuni eshte majmun kurse ti je njeri dhe kjo te ve ne nje pozite inferiore ndaj majmunit, i cili nuk e ka armen e fjales qe ti e perdor njesoj si majmuni armen ne fjale 😂

Qytetari: O shoku kryeminister se te themi zotri eshte shume ne nga vlora fjalen zotri e perdorim per figura te medha si zoteria Ismail Qemali dhe sa per ate videon me majmun te paska pelqyer bej 1pelqej

Rama: Dashi Llanaj obobooo na turperove qenke edhe nga Vlora 😕

Qytetari: PO ku i ke pronat e 7501 more qyqar apo i harrove ti japesh atyre qe kan levizur gjendjen civile 😈 😈 😈 ti gezosh atletet me gjith kostum

Rama: Hahahaha nga carcafet te 7501-shi eee?! Tamam Princ Je 😂

*****

Qytetari: Edi Rama pronat na i jep se prap te votojm po beje si burrat mos na le te paguajm taksat e divjakes kote me kote vajta te kaloja token ne pronesi edhe me tha ok e perfiton te gjitha ne rregull e pastaj kur i thash jam me gjendje civile ne tirane me tha pastaj ,.,., aaaa jo tha se perfiton ishte qesharake vetem ti i ve ne levizje keta ose do vazhdoj prap un me atletet e tua ti e di 😂 😂 😂 😂 😂 😂

Rama:• Princ Jam po t’i kisha falur atletet mor burre se i paske fiksim, po kam hall se aty futesh vetem ti dhe s’e merr dot ate tjetren e fotos me vete 😂

Qytetari: Edi Rama po prap pronat nuk do na i japesh e shof un te paketen mi jep vetem mua 😂 😂nje atlete do ta marr gjithsesi te pakten te dal per peshk se tok nuk kemi 😂 😂 😂 😂 MOS HARRO KUR TE DALESH HERES TJETER NE PER BOTE VISH BREK EDHE SHAPKA 😂 😂 😂

Rama: Princ, ti je ky qe ke dale ketu mes carcafeve apo eshte thjesht endrra jote qe te jesh ky ketu? 😂

***

Qytetari: Sa bukur e ke nxjerr harten e afrikes, per te na treguar qe jemi pjes e saj me kaq varferi qe kemi

Rama: Shko ne shkolle Ervin qe ta ngresh nivelin, se te besh ironi pa u dukur qe je kaps nuk eshte kaq kollaj sa te hidhesh me koke ne pishine 😂

Qytetari: Po ku i gje kto m burr. 😂 😂 😂

Rama: Ervin LaNii 😂

Qytetaria: 👏 👏 👏=> 👐 👐 👐 KuQ E Zi ❤ ❤

*****

Qytetari; Nuk futesh keshtu ne europ keto jane metotat e enveri keshtu beheshin edhe atehere ne kohen e enverit

Rama: Arben per cfare metodash te Enverit e ke fjalen se nuk te kuptoj, po kuptoj vetem qe ora te paska ngelur ne kohen e Enverit 😀

****

Qytetari: A gjallë je a? Na kallxo sa lekë perfitove nga Samiti i Triestës?? Zero lekë fitove o i mjerë.

Fitove atletet adidas qe italianët u tallën me ty.

Kurse serbia maçedonia etj etj vende fituen 200 milion euro

Rama: Hahahahahah Pjerin o Pjerin mor Pjerin o Pjerin qe s’ta marr dot te keqen qe te paska marre trurin e te paska zbrazur koken 😢 😂

Qytetari: Po i nderuem kryeminister Edi Rama, nji budalla ashtë ne kët mes.

Me mue nuk tallën italianët, por tallët ambasada shqiptare ne Romë ku ka 1 muaj qe sillem ktej e andej per nji regjistrim fëmijë qe e keni nxjerr me e ba online.

Ju talleni me ne, kurse me ju qeveritarët tallët bota.

Njisoj jeni ju politikanët prej të saliu e deri të ti.

Të pershndes “Z. Kryeminister”?!

Rama: Pjerin Ndoci po ti fol per hallin tend mor mik mos u merr me gjera te medha qe nuk i di dhe as i kupton pastaj, me ço numrin tend te ta zgjidhim problemin