Vangjel Tavo denoncon ne televizionin grek lidhjet e policisë me krimin

Pas zhvillimeve të fundit dhe kërcitjes së dhëmbëve nga kryeministri Edi Rama, pamë një prapakthehu të fortë të Ilir Metës dhe ulje maksimale të zërit.

Pasi arriti majat e konfliktit, debati mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim pas akuzave të ministrave Lefter Koka dhe Ylli Manjani u duk se gjithçka u zgjidh me shkarkimin e këtij të fundit. Menjëherë pas kësaj vetë Ilir Meta, Luan Rama dhe Petrit Vasili mbrëmë u distancuan nga sulmi ndaj qeverisë në përgjithësi dhe ndaj ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri në veçanti. Sot Ylli Dylgjeri nëpërmjet një satusi në FB u pozicionua hapur kundër “dredhjes” dhe lënies në baltë që Ilir Meta u bëri zërave, si Manjani, Koka dhe Tavo.

Por duket se kjo “kthesë” 360 gradë e Ilir Metës këtë herë nuk po dëgjohet nga shumë eksponentë të LSI dhe formula, “kanë mendimin e tyre personal” (Mos harroni si është përdorur dhe keqpërdorur më herët Spartak Braho) që është përdorur shpesh nga kryetari I LSI-së, këtë herë nuk do të funksionojë.

Pas konferencës së mesditës të Ilir Metës dhe paralelisht me Petrit Vasilin në “Opinion” të cilët betoheshin se nuk kishin gjë me Tahirin dhe policinë, deputeti i LSI-së, Vangjel Tavo u shfaq të martën në mbrëmje në edicionin qendror të Lajmeve në stacionin grek “Tv Star”, ku denoncoi fortë lidhjet e policisë me krimin dhe pjesëmarrjen e saj në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit.

“Policia të mos mbështesë kriminelët, por të merret me problemet e njerëzve, me grabitjet, bastisjet, me vjedhjet. Mbjellja e kanabisit këtu është kthyer në një fenomen dhe në shumë raste policia ka lidhje me personat që kultivojnë kanabis. Dje i quajta kriminelë”, bëri deklaratat e forta deputeti Tavo për “TV Star”.

Duket se pavarësisht se Ilir Meta me Petrit Vasilin i mbyllën momentalisht “pazaret” me Edi Ramën dhe kanë urdhëruar një armëpushim, nuk janë të të njëjtit mendim këtë herë shumë eksponentë të njohur të LSI-së. Edhe pse elementët janë të paktë dhe është herët të thuhet, e gjitha kjo ngjan si një “rebelim” ndaj mënyrës tashmë të dalë boje, se si i ndërton marrëdhëniet në koalicion kryetari i tyre duke keqpërdorur ministrat dhe deputetët e tij në funksion të marrëdhënieve të tija me Ramën/Syri.net/